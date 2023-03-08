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13:09, 08 марта 2023
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Массовое ДТП на парковке в Москве попало на видео

Telegram-канал «112» опубликовал видео массового ДТП на Ленинградском проспекте.

Массовое ДТП на парковке в Москве попало на видео
Кадр: видео Telegram-канал «112»

На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП. Видео с места событий попало в Telegram-канал «112».

Авария с участием нескольких машин случилась около ТЦ «Галерея Аэропорт». «Водитель Volvo протаранил на парковке сразу четыре автомобиля», — сообщил источник.

Одного человека в результате ДТП зажало дверью. На кадрах видно, что на место прибыли правоохранители. Виновнику аварии предстоит пройти медицинское освидетельствование, уточнил источник.

Ранее в центре столицы произошло массовое ДТП. В районе Поклонной горы столкнулись четыре автомобиля.

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