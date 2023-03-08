Массовое ДТП на парковке в Москве попало на видео

Авария с участием нескольких машин случилась около ТЦ «Галерея Аэропорт». «Водитель Volvo протаранил на парковке сразу четыре автомобиля», — сообщил источник.

Одного человека в результате ДТП зажало дверью. На кадрах видно, что на место прибыли правоохранители. Виновнику аварии предстоит пройти медицинское освидетельствование, уточнил источник.

Ранее в центре столицы произошло массовое ДТП. В районе Поклонной горы столкнулись четыре автомобиля.