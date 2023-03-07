Массовое ДТП в центре Москвы попало на видео

«В районе Поклонной горы столкнулись четыре авто, одно из которых принадлежит московскому центру гигиены и эпидемиологии», — сообщил источник.

На место аварии на Кутузовском проспекте прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Движение в районе столкновения временно затруднено.

Ранее на Кутузовском проспекте произошло еще одно массовое ДТП, парализовавшее движение. Оно также случилось в районе Поклонной горы.