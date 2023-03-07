13:23, 07 марта 2023
1 мин.
Массовое ДТП в центре Москвы попало на видео
Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео массового ДТП на Кутузовском проспекте.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В центре столицы произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Авария попала на видео, опубликованное Telegram «Осторожно, Москва».
«В районе Поклонной горы столкнулись четыре авто, одно из которых принадлежит московскому центру гигиены и эпидемиологии», — сообщил источник.
На место аварии на Кутузовском проспекте прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Движение в районе столкновения временно затруднено.
Ранее на Кутузовском проспекте произошло еще одно массовое ДТП, парализовавшее движение. Оно также случилось в районе Поклонной горы.