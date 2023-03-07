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13:23, 07 марта 2023
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Массовое ДТП в центре Москвы попало на видео

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео массового ДТП на Кутузовском проспекте.

Массовое ДТП в центре Москвы попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В центре столицы произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Авария попала на видео, опубликованное Telegram «Осторожно, Москва».

«В районе Поклонной горы столкнулись четыре авто, одно из которых принадлежит московскому центру гигиены и эпидемиологии», — сообщил источник.

На место аварии на Кутузовском проспекте прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Движение в районе столкновения временно затруднено.

Ранее на Кутузовском проспекте произошло еще одно массовое ДТП, парализовавшее движение. Оно также случилось в районе Поклонной горы.

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