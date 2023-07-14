ДТП с двумя грузовиками в Москве попало на видео

Информации о пострадавших не поступало. После аварии был перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на улицу Рябиновая. По состоянию на 5:00 пятницы, 14 июля, проезжая часть была освобождена. Движение транспорта полностью восстановлено.

Ранее один человек погиб и двое пострадали в аварии на подмосковной трассе в Щелкове.