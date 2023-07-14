08:48, 14 июля 2023
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ДТП с двумя грузовиками в Москве попало на видео
В Москве грузовик загорелся при столкновении с другим автомобилем.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Грузовик загорелся при столкновении с другим грузовым автомобилем на Рябиновой улице в Москве. Момент ДТП попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.
Информации о пострадавших не поступало. После аварии был перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на улицу Рябиновая. По состоянию на 5:00 пятницы, 14 июля, проезжая часть была освобождена. Движение транспорта полностью восстановлено.
Ранее один человек погиб и двое пострадали в аварии на подмосковной трассе в Щелкове.