На МКАД произошла массовая авария

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне 34 километра МКАД утром во вторник, 14 марта, передает пресс-служба столичного Дептранса.

«Столкнулись несколько автомобилей с последующим выездом на тротуар. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Движение на участке дороги затруднено, уточнили в ведомстве. По опубликованной ведомством фотографии видно, что авария произошла рядом с автобусной остановкой.

Ранее авария с участием 21 автомобиля произошла в Саратовской области. ЧП попало на видео. Сообщалось о 15 пострадавших, в числе которых были дети.