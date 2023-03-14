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09:48, 14 марта 2023
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На МКАД произошла массовая авария

На 34 километре МКАД столкнулись четыре автомобиля.

На МКАД произошла массовая авария
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне 34 километра МКАД утром во вторник, 14 марта, передает пресс-служба столичного Дептранса.

«Столкнулись несколько автомобилей с последующим выездом на тротуар. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Движение на участке дороги затруднено, уточнили в ведомстве. По опубликованной ведомством фотографии видно, что авария произошла рядом с автобусной остановкой.

Ранее авария с участием 21 автомобиля произошла в Саратовской области. ЧП попало на видео. Сообщалось о 15 пострадавших, в числе которых были дети.

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