19:36, 22 апреля 2023
1 мин.
Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Подмосковье попал на видео
РЕН ТВ: мотоциклист не справился с управлением и попал в смертельное ДТП в Подмосковье.
Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»
В Подмосковье мотоциклист не справился с управлением и попал в смертельное ДТП, передает телеканал РЕН ТВ. Момент аварии попал на видео.
На снятых видеорегистратором кадрах видно, как мужчина вылетел на обочину и упал с транспортного средства. Авария произошла на Каширском шоссе.
Пострадавший получил тяжелые ранения и умер в больнице, уточнил источник.
Ранее в Москве произошло массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini. Авария случилась на Пушкинской площади.