Грузовик на скорости перевернулся на МКАД и попал на видео

Грузовик на скорости перевернулся на МКАД в Москве. Видео с места аварии было опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По данным ведомства, ДТП случилось во вторник, 18 апреля, на 77-м километре МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Фура перевернулась на проезжей части, другие автомобили в аварии не пострадали.