12:27, 18 апреля 2023
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Грузовик на скорости перевернулся на МКАД и попал на видео
Грузовик перевернулся на 77-м километре МКАД в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Грузовик на скорости перевернулся на МКАД в Москве. Видео с места аварии было опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
По данным ведомства, ДТП случилось во вторник, 18 апреля, на 77-м километре МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Фура перевернулась на проезжей части, другие автомобили в аварии не пострадали.
Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Информация о состоянии водителя грузовика уточняется. Движение транспорта осуществляется по четырем полосам из пяти.
Ранее грузовик на скорости снес две легковушки на МКАД и попал на видео.