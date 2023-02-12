Последствия ДТП с участием Tesla в Москве попали на видео

На кадрах видно, что иномарка влетела в столб. По данным источника, водитель Tesla не справился с управлением после столкновения с другой машиной.

В аварии пострадали два человека, сообщает «112». Их госпитализировали. На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в столице автомобиль Mercedes разломило на две части из-за столкновения со столбом. В ДТП пострадали три человека.