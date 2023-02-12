Иномарку разломило на две части в ДТП на столичном шоссе

На две части разломило Mercedes из-за столкновения со столбом на Боровском шоссе в столице, передает РЕН ТВ. В произошедшем в ночь на 12 февраля ДТП пострадали три человека.

«Установить причины и обстоятельства аварии будет довольно сложно, поскольку ни свидетелей столкновения, ни камер видеонаблюдения на месте происшествия нет», — говорится в сообщении телеканала. По имеющейся версии, иномарка двигалась на огромной скорости и водитель не справился с управлением.

Водителя и двух пассажиров легкового авто госпитализировали.

Ранее последствия смертельного ДТП с участием одного легкового и двух грузовых авто на Ленинградском шоссе в Москве попали на видео. Один человек погиб, еще один получил ранения.