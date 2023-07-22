Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП вПодмосковье

Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП с пожаром в Серпухове, сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, байкер начал движение на одном колесе и не увидел автомобиль, выезжающий на его полосу. После столкновения оба транспортных средства сразу охватило огнем, к приезду пожарных автомобиль сгорел полностью.