15:17, 22 июля 2023
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Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП вПодмосковье
Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП с пожаром в Серпухове.
Кадр: РЕН ТВ
Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП с пожаром в Серпухове, сообщает РЕН ТВ.
По имеющейся информации, байкер начал движение на одном колесе и не увидел автомобиль, выезжающий на его полосу. После столкновения оба транспортных средства сразу охватило огнем, к приезду пожарных автомобиль сгорел полностью.