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15:17, 22 июля 2023
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Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП вПодмосковье

Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП с пожаром в Серпухове.

Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП вПодмосковье
Кадр: РЕН ТВ

Мотоцикл на скорости проехал на одном колесе и устроил ДТП с пожаром в Серпухове, сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, байкер начал движение на одном колесе и не увидел автомобиль, выезжающий на его полосу. После столкновения оба транспортных средства сразу охватило огнем, к приезду пожарных автомобиль сгорел полностью.

Сообщается, что водитель в ДТП не пострадал, у мотоциклиста выявили небольшие травмы. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подслушано Серпухов».

Ранее лобовое столкновение авто и такси на ТТК в Москве попало на видео.