Лобовое столкновение авто и такси на ТТК в Москве попало на видео

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК (Третьего транспортного кольца) в районе 2-й Рыбинской улицы утром в субботу, 22 июля. ДТП попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Дептранса Москвы.

На кадрах машина выехала на встречную полосу автодороги и двигалась по крайней правой полосе, когда навстречу ей выехало авто такси. В этот момент произошло лобовое столкновение.