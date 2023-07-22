09:36, 22 июля 2023
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Лобовое столкновение авто и такси на ТТК в Москве попало на видео
Автомобиль выехал на встречную полосу на ТТК в Москве и врезался в такси.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК (Третьего транспортного кольца) в районе 2-й Рыбинской улицы утром в субботу, 22 июля. ДТП попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Дептранса Москвы.
На кадрах машина выехала на встречную полосу автодороги и двигалась по крайней правой полосе, когда навстречу ей выехало авто такси. В этот момент произошло лобовое столкновение.
По состоянию на 8:16 утра движение в районе аварии было восстановлено. Информации о пострадавших не поступало.
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