10:32, 29 апреля 2023
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Последствия унесшего жизни четырех человек ДТП в Подмосковье попали на видео
В ДТП в Подмосковье погибли четыре человека, среди которых двое детей.
Кадр: Telegram-канал «Сто там в Москве?»
Четыре человека погибли в ДТП с участием КамАза, который врезался на светофоре сразу в несколько машин. Авария произошла на Киевском шоссе в Московской области. Ее последствия попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
Как сообщает областная прокуратура, ЧП произошло на территории города Наро-Фоминск. В результате столкновения с КамАзом один из автомобилей загорелся. Внутри находились двое взрослых и двое детей в возрасте 10 и 7 лет. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее в массовом ДТП в Подмосковье погиб 10-летний ребенок, четверо взрослых пострадали.