17:40, 23 апреля 2023
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В Подмосковье в массовом ДТП погиб ребенок
Четверо взрослых пострадали и один ребенок погиб в массовом ДТП в Подмосковье.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
В массовом ДТП в Подмосковье погиб 10-летний ребенок, четверо взрослых пострадали, передает MK.RU. Авария произошла в Истринском городском округе на трассе ММК — Духанино — Андреевское — Истра.
По данным источника, водитель иномарки Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen Transporter. В аварии пострадали оба водителя, а также 17-летний сын шофера Volkswagen и 50-летняя пассажирка Toyota. 10-летний сын водителя Toyota умер на месте от полученных травм.
Ранее на видео попал момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Подмосковье. Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину.