В Подмосковье в массовом ДТП погиб ребенок

В массовом ДТП в Подмосковье погиб 10-летний ребенок, четверо взрослых пострадали, передает MK.RU. Авария произошла в Истринском городском округе на трассе ММК — Духанино — Андреевское — Истра.

По данным источника, водитель иномарки Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen Transporter. В аварии пострадали оба водителя, а также 17-летний сын шофера Volkswagen и 50-летняя пассажирка Toyota. 10-летний сын водителя Toyota умер на месте от полученных травм.

Ранее на видео попал момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Подмосковье. Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину.