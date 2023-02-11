Названо местоположение посаженного Юрием Гагариным дуба в Москве

Местоположение дуба, посаженного советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным в столице, назвал автор Telegram-канала «История Москвы».

«Одним из старейших садов в городе считается Тайницкий. Точная дата его появления по разным источникам варьируется между XIV и XIX веками. Находится этот сад в южной части Московского Кремля, возле Тайницкой башни», — поделился рассказчик.

На территории этого живописного, по его словам, места растет дуб, который Гагарин посадил в 1961 году — сразу после своего полета в космос.

Ранее было раскрыто местоположение «маленькой Японии» в Москве. Она появилась в столице несколько лет назад.