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04:29, 11 декабря 2022
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Раскрыто местоположение «маленькой Японии» в Москве

Раскрыто местоположение «маленькой Японии» в Москве
Фото: Telegram-канал «Про мой район»

Местоположение «маленькой Японии» в Москве раскрыл Telegram-канале программы мэра столицы «Мой район».

«"Маленькая Япония" — фестивальная площадка в стиле Страны восходящего солнца. Она появилась несколько лет назад в Куркино и находится на пересечении улиц Юровская и Соколово-Мещерская», — говорится в сообщении.

На территории установлены традиционные для Японии домики, башня и ворота. Дополняют дизайн композиции из белого гравия, больших камней и многолетников — боярышника, ирги, айвы, ирисов, хосты, папоротников и мха. По данным администраторов канала, чтобы все сделать правильно, проект согласовывали с хранителем императорских садов в Киото господином Широ Накане.

Ранее была раскрыта история «соловьиного дома» в Москве. Его прозвали соловьиным, потому что в XIX веке здесь находились репетиционные комнаты Большого и Малого театров.

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