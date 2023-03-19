Фото душа на станции МЦД озадачило москвичей

Душ, открытый на будущей станции МЦД-4 «Очаково», озадачил москвичей. Фото санузла опубликовали в группе «Район Очаково-Матвеевское М125» во [«ВКонтакте»](https://vk.com/wall-71041795_117912 (https://m.vk.com/wall-71041795_117912).

На снимках видно, что в туалете установлены раковины с дозатором и полотенцами, унитаз и душевой поддон без занавески. «С одной стороны, круто, что это есть. А с другой стороны — не станет ли это магнитом для бездомных?» — поинтересовалась администрация группы.

Нововведение на станции общественного транспорта заинтересовало комментаторов. «А для кого предполагаются подобные удобства? Сомнительно, что кто-то из пассажиров спонтанно соберется принять душ по дороге с работы или на работу», — заявили фолловеры.

Кто-то предположил, что душ сделан для детей. «Или, например, собакам лапы помыть», — отметил один из фолловеров. Нашлись те, кого смутило отсутствие занавески.

Ранее москвичей возмутило открытие KFC на одной из станций столичного метро. Общепит заработал на станции «Планерная».