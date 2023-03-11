Душевнобольной мужчина попытался проникнуть в Мавзолей Ленина

Душевнобольного мужчину задержали на Красной площади при попытке проникнуть в Мавзолей Ленина, сообщает MK.RU. Россиянин заявил, что революционер Владимир Ленин обязан отпустить ему все грехи.

На место прибыли медики. Мужчину с признаками психического расстройства госпитализировали в столичную Психиатрическую клиническую больницу №1 имени Алексеева.

Ранее Мавзолей на Красной площади закрыли для посетителей в связи с проведением профилактических мероприятий. Ограничение будет действовать до 15 апреля 2023 года.