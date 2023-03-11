Город
15:05, 11 марта 2023
1 мин.

Душевнобольной мужчина попытался проникнуть в Мавзолей Ленина

Мужчину с психическим расстройством госпитализировали при попытке зайти в Мавзолей Ленина.

Душевнобольной мужчина попытался проникнуть в Мавзолей Ленина
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Душевнобольного мужчину задержали на Красной площади при попытке проникнуть в Мавзолей Ленина, сообщает MK.RU. Россиянин заявил, что революционер Владимир Ленин обязан отпустить ему все грехи.

На место прибыли медики. Мужчину с признаками психического расстройства госпитализировали в столичную Психиатрическую клиническую больницу №1 имени Алексеева.

Ранее Мавзолей на Красной площади закрыли для посетителей в связи с проведением профилактических мероприятий. Ограничение будет действовать до 15 апреля 2023 года.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.