Мавзолей Ленина закрылся для посетителей в Москве

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади закрыли для посетителей, передает Федеральная служба охраны России.

«С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее была названа самая «нецензурная» акция в центре Москвы. 18 апреля 1991 года движение «Экспроприация территории искусства» (Э. Т. И.) организовало акцию, посвященную закону о нравственности, который запрещал ненормативную лексику в общественных местах.