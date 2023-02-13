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11:14, 13 февраля 2023
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Мавзолей Ленина закрылся для посетителей в Москве

Мавзолей Ленина закрылся для посетителей в Москве
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади закрыли для посетителей, передает Федеральная служба охраны России.

«С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее была названа самая «нецензурная» акция в центре Москвы. 18 апреля 1991 года движение «Экспроприация территории искусства» (Э. Т. И.) организовало акцию, посвященную закону о нравственности, который запрещал ненормативную лексику в общественных местах.

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