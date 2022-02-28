Названы помогающие обрести душевное равновесие и гармонию места в Москве. Пять лучших в этом плане районов столицы были перечислены в Telegram-канале «Архитектурные излишества».

Вниманию подписчиков представили локации, где можно побыть наедине с собой, отвлечься от чтения новостей, полюбоваться исторической архитектурой, сделать небольшую паузу.

Первым было названо Замоскворечье. «Обязательно загляните в Марфо-Мариинскую обитель, дойдите до церкви Воскресения Христова в Кадашах (за небольшое пожертвование тут можно подняться на колокольню). Оцените тишину Черниговского переулка», — написал автор поста.

В самобытном историческом районе Ивановская горка, продолжил рассказчик, находятся арт-кластер «Хохловка», Морозовский садик, лютеранский собор, хоральная синагога, Ивановский монастырь. Он посоветовал спуститься к Хитровской площади — там, при церкви Николы в Подкопаях, можно купить очень вкусную выпечку.

В переулках между Пречистенкой и Остоженкой сохранилась средовая застройка разных эпох — от палат XVII века до особняков в стиле модерн и доходных домов, отметил автор.

«По тихой улочке Поварская мало кто прокладывает маршрут. А ведь здесь есть роскошные доходные дома начала XX столетия, много зелени, и все это — на разительном контрасте с Новым Арбатом. Обязательно загляните в переулки у Никитской — Столовый, Хлебный, Скатертный», — говорится далее.

Отметил рассказчик и Таганку. По его словам, беспроигрышный вариант прогулки здесь таков: спуститься по Яузской улице от метро, насладиться внутренним двориком высотки на Котельнической набережной и потом подняться по Гончарной улице.

Ранее россияне восхитились зимними прогулками на яхте по Москве-реке.