10:51, 24 июля 2023
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Два беспилотника упали в Зеленограде и Новой Москве
Два беспилотника упали в Зеленограде и Новой Москве утром 24 июля.
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Беспилотник упал в Зеленоградском административном округе города Москвы утром 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Как сообщил собеседник агентства, беспилотный летальный аппарат вертолетного типа обнаружили на территории центрального кладбища ЗелАО. Уточняется, что устройство было без взрывчатки.
Второй беспилотник был обнаружен в кустах на территории садового участка в деревне Постниково в Новомосковском административном округе Москвы, сообщает Telegram-канал «360». Пострадавших от падения БПЛА нет.
Ранее мэр Москвы Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям.