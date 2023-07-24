Два беспилотника упали в Зеленограде и Новой Москве

Беспилотник упал в Зеленоградском административном округе города Москвы утром 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как сообщил собеседник агентства, беспилотный летальный аппарат вертолетного типа обнаружили на территории центрального кладбища ЗелАО. Уточняется, что устройство было без взрывчатки.

Второй беспилотник был обнаружен в кустах на территории садового участка в деревне Постниково в Новомосковском административном округе Москвы, сообщает Telegram-канал «360». Пострадавших от падения БПЛА нет.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям.