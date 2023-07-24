Беспилотники нанесли удар по двум нежилым зданиям в столице. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что удары беспилотных летальных аппаратов были зафиксированы около четырех утра. Он подчеркнул, что серьезных разрушений и пострадавших в результате происшествия не было. На месте работают оперативные службы города.

Как сообщает столичный Дептранс, в настоящий момент перекрыто движение по Лихачевскому проспекту.

Один из атаковавших Москву беспилотников попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Осторожно, Москва». По данным издания, пролет БПЛА сняли в районе Нагатино-Садовники на проспекте Лихачева.

Ранее стало известно, что беспилотник упал на крышу детского сада в Москве.