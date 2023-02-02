Пожар на рынке возле МКАД попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». По данным МЧС, горит павильон с мансардной частью на площади 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Сведений о пострадавших нет.

Ранее в Москве при тушении пожара обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями.