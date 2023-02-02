09:42, 02 февраля 2023
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Пожар на рынке возле МКАД попал на видео
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Пожар произошел в четверг, 2 февраля, в одной из торговых точек города, передает Главное управление МЧС России по столице.
«В 08:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу НАО, Киевское шоссе, 21-й километр, строение 1», — говорится в сообщении.
Пожар на рынке возле МКАД попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». По данным МЧС, горит павильон с мансардной частью на площади 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Сведений о пострадавших нет.
Ранее в Москве при тушении пожара обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями.