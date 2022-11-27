Два человека погибли при пожаре в подмосковном частном доме

Два человека погибли при пожаре, который произошел в одном из частных домов в подмосковном Солнечногорске, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«27 ноября 2022 года в правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение о возгорании частного дома. В ходе тушения и осмотра обнаружены тела супружеской пары пенсионеров 1947 года рождения. По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организована проверка», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте работают следователи, опрашиваются родственники, планируется назначение экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На сайте МЧС говорится, что в 7:15 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 60 квадратных метров, в 8:08 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 11 человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске произошел пожар в нежилом здании.