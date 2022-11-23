Пожар в подмосковном хостеле попал на видео

О пожаре в нежилом здании в подмосковном Солнечногорске сообщает Главное управление МЧС России по Московской области. По данным некоторых источников, там располагается хостел.

«В среду, 23 ноября, в 09:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Солнечногорск, деревня Дубровки, улица Аэропортовская, дом 7. Привлекаемые силы и средства: 18 единиц техники, 61 человек», — передает МЧС.