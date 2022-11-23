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10:58, 23 ноября 2022
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Пожар в подмосковном хостеле попал на видео

Пожар в подмосковном хостеле попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

О пожаре в нежилом здании в подмосковном Солнечногорске сообщает Главное управление МЧС России по Московской области. По данным некоторых источников, там располагается хостел.

«В среду, 23 ноября, в 09:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Солнечногорск, деревня Дубровки, улица Аэропортовская, дом 7. Привлекаемые силы и средства: 18 единиц техники, 61 человек», — передает МЧС.

Пожар попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье сегодня». «В Солнечногорске загорелся хостел. Клубы дыма виднеются из многих районов города», — говорится в сообщении под видео. Информации о пострадавших пока нет, уточняет издание.

Ранее на видео попал пожар на Комсомольской площади. Позднее было названо количество погибших в результате него.

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