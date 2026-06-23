Два человека пострадали при падении лифта в Москве

Два человека пострадали при падении лифта в центре Москвы, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что лифт рухнул на стройке на Семеновской набережной. «В результате падения лифта два человека получили травмы и были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в тяжeлом состоянии», — подчеркнуло издание.

Причины происшествия выясняются.

Ранее в Москве лифт с пассажиркой пролетел девять этажей. На третьем этаже лифт резко остановился, предположительно, из-за сработавших аварийных тормозов.