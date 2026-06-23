Город
Опубликовано 23 июня 2026, 01:28
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Два человека пострадали при падении лифта в Москве

Два человека пострадали при падении лифта в центре Москвы.
Два человека пострадали при падении лифта в Москве
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Два человека пострадали при падении лифта в центре Москвы, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что лифт рухнул на стройке на Семеновской набережной. «В результате падения лифта два человека получили травмы и были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в тяжeлом состоянии», — подчеркнуло издание.

Причины происшествия выясняются.

Ранее в Москве лифт с пассажиркой пролетел девять этажей. На третьем этаже лифт резко остановился, предположительно, из-за сработавших аварийных тормозов.

Автор:Марине Абрамян
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