Москвичка пролетела в лифте девять этажей и не пострадала

В Москве лифт с пассажиркой пролетел девять этажей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел вечером 8 сентября в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова в Юго-Западном административном округе. 19-летняя москвичка поднималась в лифте, когда тот на уровне 12 этажа начал резко падать. На третьем этаже лифт резко остановился, предположительно, из-за сработавших аварийных тормозов.

Девушка не пострадала. Жильцы дома рассказали, что за год больше 50 раз обращались с жалобами на неисправные лифты.

В марте в новостройке на востоке Москвы произошел инцидент с лифтом — кабина обрушилась, вызвав серьезное беспокойство у жильцов. На опубликованных в сети кадрах видно, что конструкция получила повреждения и, судя по всему, могла развалиться.