Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

Два дома на Софийской набережной признаны памятниками архитектуры и внесены в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе девелопера Capital Group.

Речь идет о домах напротив Кремля по адресу Софийская набережная, дом 24/2, строения 1 и 2. Здание по первому адресу — доходный дом Виноградова. Оно возникло в начале XIX века, а в 1876 году было перестроено по проекту архитектора Василия Карнеева.

Строение 2 сформировалось в результате двух строительных этапов: в конце XIX века проектом и строительством занимался гражданский инженер Илларион Иванов-Шиц, а в начале XX века здание было перестроено по проекту архитектора Ситникова.

Сейчас оба отреставрированных здания входят в жилой квартал «Золотой».

В апреле четыре здания в центре Москвы получили статус памятников архитектуры регионального значения. Это два здания на улице Остоженке — доходные дома купца Якова Филатова (дом 3/14) и Германа Бройдо (дом 20), а также доходный дом Петра Скопника (улица Спиридоновка, дом 27/24) и городская усадьба Софьи Боткиной (улица Покровка, дом 27, строение 1).