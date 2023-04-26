Два дошкольника выпали из окон многоэтажек в Подмосковье

За прошедшие сутки два дошкольника выпали из окон многоэтажных домов в Подмосковье. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

В Луховицах двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже. Ребенок находился дома с бабушкой, которая ненадолго вышла из комнаты с открытым для проветривания окном. Ребенок выпал на улицу, его госпитализировали в медучреждение с травмами.

В Люберцах двухлетняя девочка выпала из открытого окна спальни на первом этаже жилого дома. Мать ребенка в это время отлучилась на кухню.

В ведомстве призвали родителей устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Также взрослым следует находиться рядом с детьми в помещении при проветривании, напомнили в СК.

Ранее в Москве двухлетняя девочка выжила, выпав из окна девятого этажа. Мать ребенка в этот момент была дома.