Подмосковные врачи спасли потерявшего два литра крови пациента

Подмосковные врачи из домодедовской больницы спасли 46-летнего пациента, потерявшего около двух литров крови. Как сообщили «Мосленте» в областном Минздраве, в результате тяжелого перелома бедренной кости отломки повредили бедренную артерию и разорвали ее, вызвав обильное артериальное кровотечение. Пациенту угрожала не только ампутация, но и смерть.

«Мы удалили тромбы из поврежденного сосуда и восстановили его целостность с помощью специального сосудистого шва. Счет шел на минуты, так как была угроза развития острой ишемии нижней конечности из-за отсутствия кровоснабжения в ноге, что грозило ампутацией. Затем эндоваскулярные хирурги проверили целостность реконструированного сосуда», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения домодедовской больницы Леонид Гинзбург.

Затем была проведена малоинвазивная операция по стентированию поврежденной артерии, таким образом удалось полностью ее восстановить. Отломки кости врачи-травматологи соединили металлическими винтами. Мужчина чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он продолжает лечение.

Ранее столичные врачи первыми в мире выпрямили пациенту скрученный позвоночник.