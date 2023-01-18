Столичные врачи первыми в мире выпрямили пациенту скрученный позвоночник

Первыми в мире скрученный позвоночник пациенту выпрямили врачи столичной больницы имени Пирогова, сообщает Минздрав России.

«Хирурги отделения травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы имени Пирогова Минздрава России провели операцию 13-летнему подростку, у которого была тяжелейшая деформация позвоночника на фоне редкого генетического заболевания — синдрома Протея», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Минздрава, проблемы с позвоночником начали беспокоить школьника около двух лет назад. У него начал прогрессировать кифосколиоз. После обследования юноше диагностировали синдром Протея. Подросток начал наблюдаться в больнице имени Пирогова. Он находился под постоянным наблюдением гематологов и получал направленную на сдерживание процессов гипертрофических разрастаний лекарственную терапию.

«Синдром Протея — очень редкое генетическое заболевание, в мировой литературе описано не более 200 случаев. Оно проявляется в виде гипертрофических разрастаний различных тканей организма», — цитирует Минздрав хирурга-вертебролога отделения травматологии и ортопедии клинической больницы Пирогова Андрея Пантелеева. По его словам, произошедшие разрастания мягких тканей спины и лица существенно деформировали лицевой скелет и позвоночник подростка.

Хирургическое вмешательство длилось более семи часов, сложность заключалась в степени деформации, уточняют в ведомстве. Хирургам пришлось удалить мальчику некоторые костные структуры и три ребра. Пациенту установили протяженную металлоконструкцию от третьего грудного позвонка до четвертого поясничного.

Врачам удалось добиться существенной коррекции позвоночника и улучшить качество жизни юноши. По их словам, в будущем он даже сможет заниматься своим любимым делом — кататься на велосипеде.

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