Два лося забрели на стройку в Москве

Два лося забрели на территорию Социального дома «Ярославский» в Москве, где в настоящее время проводится реконструкция. Их вернули на территорию Национального парка «Лосиный остров», сообщил Московский зоопарк в Telegram-канале.

Инцидент произошел 26 февраля. Животных заметили сотрудники строительной площадки. «Ситуация требовала немедленного реагирования: нахождение диких животных в зоне активной стройки представляло потенциальную угрозу как для людей, так и для самих лосей. Специалисты Отдела спасения выехали на место незамедлительно», — говорится в публикации.

Чтобы свести к минимуму стресс у лосей, работники зоопарка совместно со строителями приняли нестандартное решение: была демонтирована часть ограждения, в результате чего был создан безопасный для животных коридор. Это позволило перегнать лосей обратно в естественную среду обитания.

Ранее лося увидели на автобусной остановке в Подмосковье. Животное удалось заснять в Балашихе. На кадрах он заглядывает в открытую дверь автобуса у кабины водителя.