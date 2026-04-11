Два миллиона человек смогут принять участие в пасхальных богослужениях в Москве

Московские храмы и другие православные объекты готовятся принять два миллиона человек на Пасху. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Мы ожидаем, что будут задействованы в богослужениях 552 православных культовых объекта, из них: 541 — храмы, монастыри и монастырские подворья Русской православной церкви, 11 — культовые объекты старообрядческих согласий и иных православных церквей», — рассказал Сучков.

Всего, по его словам, городские власти рассчитывают, что на пасхальные богослужения придут около двух миллионов человек. Глава департамента заверил, что для них будут обеспечены все необходимые меры безопасности.

Ранее были подсчитаны миллиардные траты москвичей на Пасху. Как уточнила научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Диана Голованова, на празднование Пасхи в 2026 году москвичи могут потратить свыше 4,7 миллиарда рублей.