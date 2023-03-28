Москвичам обещали два новых перехода с БКЛ на радиальные линии

Два подземных перехода с Большой кольцевой линии (БКЛ) на радиальные линии метро построят в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, один подземный переход будет соединять станцию БКЛ «Электрозаводская» с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии. Сейчас жители столицы переходят между станциями, поднимаясь из подземки в город.

Еще один коридор свяжет станцию БКЛ «Авиамоторная» с Калининской линией метро. Там же со стороны Красноказарменной и Авиамоторной улиц появится дополнительный вестибюль, отметил глава города.

Ранее мэр Собянин назвал самые популярные станции нового участка БКЛ.