10:46, 28 марта 2023
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Москвичам обещали два новых перехода с БКЛ на радиальные линии
В московском метро построят переходы с БКЛ на станции «Электрозаводскую» и «Авиамоторную».
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
Два подземных перехода с Большой кольцевой линии (БКЛ) на радиальные линии метро построят в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, один подземный переход будет соединять станцию БКЛ «Электрозаводская» с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии. Сейчас жители столицы переходят между станциями, поднимаясь из подземки в город.
Еще один коридор свяжет станцию БКЛ «Авиамоторная» с Калининской линией метро. Там же со стороны Красноказарменной и Авиамоторной улиц появится дополнительный вестибюль, отметил глава города.
Ранее мэр Собянин назвал самые популярные станции нового участка БКЛ.