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12:52, 06 марта 2023
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Собянин назвал самые популярные станции нового участка БКЛ

Собянин назвал самые популярные станции нового участка БКЛ
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самые популярные станции нового участка БКЛ назвал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Всего за пять дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили больше четырех миллионов поездок. Самыми популярными станциями нового участка БКЛ за эти дни стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская"», — написал градоначальник.

По словам главы города, после замыкания кольца пассажиропоток на некоторых станциях вырос более чем в три раза. Больше всего это стало заметно на «Нижегородской», «Авиамоторной» и «Электрозаводской». Также благодаря открытию БКЛ многие станции метро разгрузились до 28 процентов, особенно «Калужская», «Автозаводская» и «Нагатинская».

Ранее сообщалось, что в Москве открылась БКЛ — большая кольцевая линия метро. «Мослента» рассказала, что важно знать о самой длинной в мире «кольцевой».

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