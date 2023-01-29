Два пожара в Подмосковье унесли жизни пятерых человек
Два пожара в Подмосковье унесли жизни пятерых человек, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
«В воскресенье, 29 января, поступила информация об обнаружении тел людей в ходе тушения пожаров. На места происшествий незамедлительно выехали следователи следственных подразделений ГСУ СК России по области», — говорится в сообщении.
Один из пожаров произошел в расположенной на первом этаже жилого дома квартире под Серпуховом. Там произошло возгорание, в результате которого погибли трое мужчин. «Причиной пожара, по данным эксперта, является неосторожное обращение с огнем. Электроэнергия в квартире была отключена за неуплату, поэтому жильцы использовали свечи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")», — рассказали в СК.
Второй пожар случился в частном доме в деревне Сватково в Сергиево-Посадском городском округе. Причиной также явилось неосторожное обращение с огнем. В результате погибли две женщины. По данному факту организована проверка.
Ранее пожар на станции метро «Каширская» в московском метро попал на видео. Оттуда эвакуировали около 70 человек.