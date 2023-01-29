Два пожара в Подмосковье унесли жизни пятерых человек

Один из пожаров произошел в расположенной на первом этаже жилого дома квартире под Серпуховом. Там произошло возгорание, в результате которого погибли трое мужчин. «Причиной пожара, по данным эксперта, является неосторожное обращение с огнем. Электроэнергия в квартире была отключена за неуплату, поэтому жильцы использовали свечи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")», — рассказали в СК.

Второй пожар случился в частном доме в деревне Сватково в Сергиево-Посадском городском округе. Причиной также явилось неосторожное обращение с огнем. В результате погибли две женщины. По данному факту организована проверка.

Ранее пожар на станции метро «Каширская» в московском метро попал на видео. Оттуда эвакуировали около 70 человек.