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15:54, 29 января 2023
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Два пожара в Подмосковье унесли жизни пятерых человек

Два пожара в Подмосковье унесли жизни пятерых человек
Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

Два пожара в Подмосковье унесли жизни пятерых человек, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В воскресенье, 29 января, поступила информация об обнаружении тел людей в ходе тушения пожаров. На места происшествий незамедлительно выехали следователи следственных подразделений ГСУ СК России по области», — говорится в сообщении.

Один из пожаров произошел в расположенной на первом этаже жилого дома квартире под Серпуховом. Там произошло возгорание, в результате которого погибли трое мужчин. «Причиной пожара, по данным эксперта, является неосторожное обращение с огнем. Электроэнергия в квартире была отключена за неуплату, поэтому жильцы использовали свечи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")», — рассказали в СК.

Второй пожар случился в частном доме в деревне Сватково в Сергиево-Посадском городском округе. Причиной также явилось неосторожное обращение с огнем. В результате погибли две женщины. По данному факту организована проверка.

Ранее пожар на станции метро «Каширская» в московском метро попал на видео. Оттуда эвакуировали около 70 человек.

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