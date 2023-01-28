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13:45, 28 января 2023
1 мин.

Пожар в московском метро попал на видео

Пожар в московском метро попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Пожар на станции метро «Каширская» попал на видео. Кадрами с места событий поделились Telegram-каналы «Москва 24» и «МК: Срочные новости».

В роликах видно, что район станции и вестибюль заволокло дымом. Столичный Дептранс сообщает, что возгорание произошло в западном вестибюле. В связи с пожаром движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыто, добавили в ведомстве.

Агентство «Москва» со ссылкой на МЧС передает, что причиной пожара стал загоревшийся кабель. Возгорание площадью 15 квадратных метров ликвидировали спасатели, со станции эвакуировали около 70 человек.

Ранее на видео попал пожар в складском помещении на севере Москвы. По предварительной информации, возгорание произошло в разноуровневом здании (1-3 этажа) на площади в тысячу квадратных метров.

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