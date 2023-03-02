Раскрыто место Москвы в рейтинге лучших городов для жизни

В рейтинге лучших городов России для жизни Москва заняла первое место. Об этом стало известно аналитикам маркетплейса «Сравни», данные исследования раскрыла «Лента.ру».

«Индекс соотношения стоимости квартиры к зарплате в столице высокий, однако другие показатели компенсируют этот фактор. За счет введения общественного электротранспорта и масштабного озеленения в городе улучшилась экология, а на фоне изменений в системе здравоохранения — рост продолжительности жизни», — сообщил источник.

Критериями для анализа стали соотношение стоимости квартиры к зарплате в выбранных городах, уровень преступности, плотность населения, показатель загрязнения воздуха и средняя продолжительность жизни. В первую пятерку списка также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Тюмень и Сочи. В топ-10 оказались Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Ранее Москва оказалась на последнем месте в рейтинге городов по росту цен на жилье. В первый месяц 2022 года цена квадрата в столице составляла 304,7 тысячи рублей, а за год увеличилась до 304,9 тысячи рублей.