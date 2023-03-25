Два тела обнаружили в московской квартире

В квартире на севере Москвы обнаружили тела двух человек, передает MK.RU. Правоохранителей на место вызвала хозяйка жилья, сдающая квартиру в найм.

Женщина сообщила, что ее квартирантка сутки не выходит на связь. Прибывшие на место правоохранители и спасатели вскрыли запертую изнутри дверь. Внутри обнаружили трупы квартиросъемщицы и еще одного человека. Его личность и обстоятельства смерти погибших устанавливаются.

Ранее в подмосковной квартире обнаружили тело 28-летней стюардессы. По данным следователей, тело погибшей висело на стене, а входная дверь в квартиру была открыта.