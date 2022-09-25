На улице в Москве обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями, сообщает в своем официальном Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Утром на улице Студенческая около припаркованного автомобиля обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие, из которого предположительно совершены выстрелы, обнаружено на месте. Мужчина 1973 года рождения произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой.

«Мужчина выстрелил в дочь, после чего покончил жизнь самоубийством. Также следствием получена информация, что ранее мужчина угрожал погибшей», — говорится в сообщении Telegram-канала Главного следственного управления следственного комитета России по Москве.

По данным СК, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза — посмертно.

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