Две девочки получили травмы на аттракционе в Подмосковье

Две 15-летние девочки попали в больницу с различными травмами после аварии в городском парке в Орехово-Зуево, сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в среду, 5 июля, на детском аттракционе «Веселая волна», где упала одна из кабинок.

По данным ГСУ СК России по Московской области, по этому факту возбуждено уголовное дело статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось о спасении врачами укушенной гадюкой школьницы в подмосковном Талдоме.