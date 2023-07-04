Стало известно о состоянии школьницы после укуса гадюки в Подмосковье

О состоянии 12-летней девочки, госпитализированной после укуса гадюки в Талдоме, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Врачи спасли школьницу, сейчас она чувствует себя хорошо.

«Девочке сразу же была введена сыворотка против яда гадюки и противоаллергический препарат, после чего отек и краснота ушли, самочувствие улучшилось», — сообщила заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская.

Ребенок находился в педиатрическом отделении под наблюдением врачей почти неделю. Сейчас девочку выписали домой.

Нападение змеи на ребенка произошло на территории СНТ «Агат» в конце июня. Школьницу госпитализировали в талдомскую больницу в состоянии средней тяжести.