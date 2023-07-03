Две мины обнаружили в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве
Противотанковые мины нашли при досмотре посылок на Центральной почтовой таможне в Москве.
Сотрудник Центральной почтовой таможни в Москве нашел две противотанковые мины при досмотре посылок, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Посылка направлялась в США.
Мины без взрывателя времен Второй мировой войны обнаружили на рентгене. В документах отправитель указал, что пересылает уличные ретро-фонари.
На место вызвали экстренные службы. Экспертиза показала, что в посылке находились два корпуса мин немецкого производства без взрывателя. Содержимое посылки изъяли, проводится проверка.
Ранее похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве. Подозрительный предмет диаметром около семи-восьми сантиметров был найден под рельсами у станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги.