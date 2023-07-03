Две мины обнаружили в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве

Мины без взрывателя времен Второй мировой войны обнаружили на рентгене. В документах отправитель указал, что пересылает уличные ретро-фонари.

На место вызвали экстренные службы. Экспертиза показала, что в посылке находились два корпуса мин немецкого производства без взрывателя. Содержимое посылки изъяли, проводится проверка.

Ранее похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве. Подозрительный предмет диаметром около семи-восьми сантиметров был найден под рельсами у станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги.