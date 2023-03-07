Москвичи массово бросились скупать две модели iPhone

После новостей о запрете на ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов москвичи начали массово скупать iPhone, сообщает VPost. Особой популярностью у покупателей пользуются две модели: iPhone 11 и iPhone 13.

«В пустынном даже в выходные магазине Re-Store в московском торгцентре "Европолис" в минувшее воскресенье был ажиотаж, как в продуктовом супермаркете. Выбор остался небольшой, когда будет новая поставка — пока неизвестно, отбивались продавцы», — сообщает источник.

В конце февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга Соединенных Штатов Америки расширило запрет на экспорт техники в Россию и Белоруссию. При этом смартфоны Apple дороже 100 тысяч рублей пока остаются в наличии во многих магазинах, отмечают СМИ.

Ранее россиянам дали рекомендации по выбору подержанного iPhone. Эксперт порекомендовала проверить телефон по IMEI — у каждого смартфона этой марки имеется идентификатор из 15 цифр.