Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного iPhone

Рекомендации по тому, как правильно выбрать подержанный смартфон марки Apple, россиянам дала основатель сервиса trade-in по выкупу старой техники «ДамПродам» Елена Богатырева. Экспертными советами она поделилась в разговоре с RT.

При покупке подержанного iPhone необходимо проверить его по IMEI — у каждого смартфона этой марки имеется идентификатор из 15 цифр. «Обычно он прописан в трех местах: на лотке сим-карты или внутри лотка на корпусе смартфона, на коробке, а также в меню "Об этом устройстве". Эти цифры обязательно должны совпадать. Если есть расхождение, лучше не покупайте», — объяснила специалист.

Если продавец говорит, что устройство было восстановлено, обязательно узнайте, как именно это было сделано, продолжила эксперт. Проверить это также можно в настройках телефона. Для этого нужно зайти в раздел «Основные» — «Об этом устройстве» и проверить букву, с которой начинается обозначение модели. Если с буквы F — официально восстановленный, N — смартфон меняли по программе сервисной гарантийной замены, P — персонализированный с гравировкой.

Если же в настройках стоит бука «М», а продавец говорит, что устройство восстанавливалось, значит, речь идет о несертифицированном ремонте, и, скорее всего, устройство собрано из нескольких моделей, пояснила она.

Кроме того, при покупке подержанного iPhone желательно проверить True Tone. Богатырева пояснила, что если на телефоне установлен неоригинальный экран, то в 90 процентов случаев эта технология работать не будет.

«Запишите видео и проверьте, есть скачки при воспроизведении или нет. Сделайте несколько фотографий белого фона в портретном и основном режиме. Внимательно осмотрите снимки и убедитесь, что на них не присутствуют пятна. Сделайте пару фото и проверьте работу фокусировки и приближения», — посоветовала эксперт.

По ее словам, необходимо также оценить работоспособность Touch ID, Face ID, микрофонов, передней и задней камер.

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