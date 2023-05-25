Вьетнамец пытался вывезти из России две сотни рогов краснокнижного сайгака
Используемые в восточной медицине рога сайгака пытался вывезти из России житель Вьетнама.
Попытка вывоза из страны двух сотен рогов сайгака пресечена в аэропорту Домодедово, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«Возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, их частей и дериватов», — уточнили в ведомстве. По данным ФТС, три коробки залитого монтажной пеной груза были обнаружены в багаже 26-летнего жителя Вьетнама. При этом он заявил, что не знал о содержимом упаковок.
Рога сайгака используются в традиционной тибетско-китайской медицине наряду с рогом носорога как жаропонижающее и общеукрепляющее средство. Животное отнесено к видам, находящимся под критической угрозой, и занесено в Красную книгу.
Ранее сообщалось об обнаружении таможенниками аэропорта Домодедово радиоактивных крапленых карт у пассажирки из Дубая.