Движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово приостановили

Движение поездов и «Аэроэкспресса» до московского аэропорта Домодедово и в обратную сторону отменено из-за схода нескольких грузовых вагонов на станции МЖД «Бирюлево-Товарная». Об этом в четверг, 29 июня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что пригородные поезда со стороны области курсируют от и до станции «Бирюлево-Пассажирская», со стороны Москвы — от и до станции «Варшавская».

В ведомстве порекомендовали добираться до аэропорта на экспресс-автобусе 1185, который ходит от станции метро «Домодедовская». Кроме того, для удобства пассажиров были организованы бесплатные компенсационные маршруты, а также добавлены автобусы на маршрут м97 «Бирюлево Западное — Битцевская аллея».

Ранее сообщалось, что грузовой поезд сошел с рельсов на Касимовской улице в Восточном Бирюлеве.