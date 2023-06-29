Поезд сошел с рельсов на юго-востоке Москвы

В дневное время в четверг, 29 июня, грузовой поезд сошел с рельсов на Касимовской улице в Восточном Бирюлеве. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, сход шести вагонов произошел на станции Бирюлево-Товарная. Следователи выехали на место происшествие, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным «112», состав вез цемент, вагоны сошли с рельсов во время движения, пострадавших нет. Участок железнодорожного полотна поврежден, на месте работают ремонтные бригады. Движение поездов, в том числе и пассажирских, в этом направлении временно приостановлено.

Ранее спасение жительницы Подмосковья из-под поезда попало на видео.