Движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Внуково приостановят

Движение поездов «Аэроэкспресса» до аэропорта Внуково будет отменено в ближайшие выходные, 1 и 2 июля. Об этом горожан и гостей столицы предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Кроме того, с 00:01 1 июля до 04:31 понедельника, 3 июля, изменится расписание поездов на западном радиусе будущего D4.

Ведомство сообщает, что это необходимые меры для подготовки к запуску диаметра. В это время специалисты смогут модернизировать инфраструктуру и систему управления движением на участке от «Поклонной» до Киевского вокзала.

Ранее из-за аварии было приостановлено движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово. 29 июня произошел сход нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная. В тот же день движение было восстановлено.