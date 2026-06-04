Движение на дублере Волоколамского шоссе в Москве ограничат с 6 июня

С 6 июня 2026 года до 1 октября 2027 года из-за строительных работ будет ограничено движение на участке дублeра Волоколамского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 6 июня 2026 года до 1 октября 2027 года на участке дублeра Волоколамского шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», — отмечается в сообщении.

Ограничение введут на участке дублeра Волоколамского шоссе от д. 23 по Большому Волоколамскому проезду до д. 22, корп. 2 по Волоколамскому шоссе.

Ранее сообщалось, что на ряде улиц в центре Москвы перекроют дорогу и запретят парковку на этой неделе, сообщили на официальном сайте мэра столицы. Известно, что ограничения будут действовать в воскресенье, 7 июня, во время проведения спортивного мероприятия «Красочный забег». Также на участках запретят парковку.