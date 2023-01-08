Движение на Кольцевой линии метро вернулось к обычному режиму

К обычному режиму работу вернулось движение поездов на Кольцевой линии московского метро после завершения необходимых ремонтных работ. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в столичном Дептрансе.

«С сегодняшнего дня вы можете совершать поездки по привычным маршрутам еще быстрее. Благодаря обновлению системы, которая отвечает за движение составов и выполнение графика, уже в понедельник мы увеличим частоту движения поездов в час пик», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что теперь вместо 34-х пар поездов по рабочим дням здесь будет курсировать 36. Для пассажиров это позволит сократить время ожидания составов на станции и даст дополнительные места в часы пик.

Ранее сообщалось, что со 2 по 4 января поезда на ветке будут ходить только против часовой стрелки, с 5 по 7 января — только по часовой. Все станции и пересадки на линии работали в обычном режиме.