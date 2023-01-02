На Кольцевой линии московского метро изменилось движение

Движение на Кольцевой линии московского метро изменилось со 2 по 7 января включительно. Об этом напомнил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Со 2 по 4 января поездка на ветке будут ходить только против часовой стрелки, с 5 по 7 января — только по часовой. Все станции и пересадки на линии будут работать в обычном режиме.

Изменения связаны с обновлением системы, отвечающей за безопасность и управление движением поездов. «С внедрением новой системы поезда станут ходить в часы пик рабочих дней еще чаще, в вагонах будет свободнее — примерно 2500 дополнительных пассажирских мест в час в каждую сторону, график станет еще стабильнее и надежнее, сроки планового обслуживания элементов системы сократятся в 5-6 раз», — сообщили в ведомстве.

Ранее Дептранс опубликовал расписание новогоднего поезда «Еж» в московском метро. Состав, декорированный праздничными украшениями, пустили по Таганско-Краснопресненской линии.